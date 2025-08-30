Скидки
Названы шансы «МЮ» победить «Бёрнли» после вылета из Кубка лиги

30 августа 2025 года в матче 3-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 73% вероятности.

При этом шансы «Бёрнли» оценили в 8.90 (11%). Ничья идёт с коэффициентом 5.40 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Манчестера за 7.00.

