Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Сочи»

Комментарии

30 августа 2025 года в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Спартак» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.36, что составляет примерно 73% вероятности.

При этом шансы «Сочи» оценили в 9.50 (10%). Ничья идёт с коэффициентом 5.40 (17%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

