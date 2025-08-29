Скидки
«Сочи» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка губернатора Челябинской области

«Сочи» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка губернатора Челябинской области
Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка губернатора Челябинской области «Сочи» — «Лада».

Ставка: победа «Лады» и ТБ 4.5 за 2.40.

«Лада» на турнире выглядела довольно уверенно, хотя и не без сбоев. Команда проиграла «Амуру» со счётом 1:2 ОТ, а затем в упорной борьбе одолела «Сочи» со счётом 3:1. Коллектив из Тольятти нельзя назвать самым ярким, но через дисциплину и правильные действия им удаётся находить свои моменты, а кое-где и использовать ошибки соперников.

Кубок губернатора Челябинской области . За 3-е место
29 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сочи» же провёл турнир в открытой манере: минимальная победа над «Амуром» со счётом 2:1, затем поражение от «Лады» 1:3 и более-менее результативный матч с «Трактором», проигранный со счётом 4:5. Южане по-прежнему играют с акцентом на атаку, но оборона у них остаётся проблемным местом. Впрочем, именно за счёт скорости они часто создают немало моментов и на предсезонке делают это даже против серьёзных соперников. Однако реализация иногда подводит. Вместе с тем пока слишком рано делать выводы. Я думаю, что первый срез можно будет сделать после первых матчей в регулярном чемпионате.

Что ждать от матча за третье место? Как показала очная встреча на групповом этапе — 3:1 в пользу «Лады», — тольяттинцы умеют нейтрализовать атакующий потенциал «Сочи» и действовать прагматично. «Сочи», в свою очередь, наверняка снова пойдёт в атаку, ведь терять уже нечего. Поэтому матч может получиться более открытым. Однако важно учитывать и тот факт, что сегодня команды выступали в основных составах, так что, возможно, завтра будет большинство резервных и молодых игроков. Это важно брать во внимание. «Лада» выглядит чуть надёжнее и собраннее», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

