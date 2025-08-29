«Торпедо» — «Динамо» Мн: прогноз Виталия Славина на матч Кубка мэра Москвы

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Торпедо» — «Динамо» Мн.
Ставка: победа «Динамо» и ТБ 4.5 за 3.00.
«Здесь есть несколько интересных моментов. Во-первых, для «Торпедо» это будет уже второй матч на турнире, так как накануне они встретятся с московским «Динамо». До этого они провели два матча и оба проиграли — «Локомотиву» и «Спартаку».
У минчан гораздо больше игровой практики. Недавно они встречались с ЦСКА и уверенно победили 4:1. Так что здесь столкнутся два фактора — минчане давно не выступали и немного потеряли игровой тонус, а «Торпедо» накануне проведёт матч и будет больше адаптировано к этому льду.
Однако, думаю, мастерство минского «Динамо» скажется, мотивация после провала на домашнем турнире будет повышенная, и они в этом матче победят. Команды не станут играть от обороны, и в этом матче будет заброшено не менее пяти шайб», — приводит слова Славина «РБ Спорт».
