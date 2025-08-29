«Торпедо» — «Динамо» Мн: прогноз Дарьи Мироновой на игру предсезонного турнира

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Торпедо» — «Динамо» Мн.

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.82.

«В Москву минчане отправились в расширенном составе — 30 человек. Вратарская пара, пожалуй, самая интересная в КХЛ: Демченко — Фукале. Если оба продолжат развиваться и быть лучшей версией себя, динамовцы смогут серьёзно нацелиться на финал конференции. В обороне прибавился Даррен Диц, который выучил русский, но давно не показывает ту форму, которой славился по прибытии в КХЛ. Возможно, в Минске он сможет снова найти себя, ведь в составе много легионеров. В нападении большая нагрузка снова ляжет на Шипачева, Стася и Энаса. Получит свой шанс Станислав Галиев, который при правильном применении сможет натворить шума в атаке. В общем, состав у минского «Динамо» красочный и весь отправился на выезд.

«Торпедо» помучили, обещанного не дали и разбежались кто куда. Клуб начинает с нуля как в плане руководства, так и в плане тренеров и игроков. Конечно, остались знакомые лица, но болельщикам придётся запастись терпением и дать команде время для сбалансирования всех моментов в игре. Турнир торпедовцы начали с поражения от московского «Динамо» 0:1. Со следующим оппонентом матч может получиться более весёлым.

У минчан забиты ноги, но по опыту, глубине и мастерству они — фавориты. Для гостей столицы это первая игра на Кубке Мэра Москвы. За ними — свежесть и преимущество», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».