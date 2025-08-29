Скидки
«Торпедо» — «Динамо» Мн: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка мэра Москвы

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Торпедо» — «Динамо» Мн.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.25.

«28 августа стартовал, пожалуй, самый крутой летний предсезонный турнир КХЛ — Кубок мэра Москвы. Разумеется, выбирать лучший летний турнир — дело не самое благодарное, так как у каждого свой вкус, но, согласитесь, состав участников впечатляет: ЦСКА, московское «Динамо», «Спартак», «Торпедо», минское «Динамо» и обновлённый «Куньлунь» — команда, которая теперь носит название «Шанхай Дрэгонс».

Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2025, пятница. 15:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1-й период
1 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Рожков (Чефанов) – 08:05 (5x5)     1:1 Усов (Хенкель, Лайл) – 08:26 (5x5)    

Но о ней я напишу в другой раз, сейчас на повестке второй игровой день и прогноз на матч между минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Команда Алексея Исакова уже дебютировала на турнире, уступив московскому «Динамо» со счётом 0:1. Пока игра команды оставляет желать лучшего, на предсезонке нижегородцы ещё не почувствовали вкус победы. Кажется, что команда ищет свою игру, но до идеала пока очень и очень далеко.

Что касается минчан, то команда Дмитрия Квартальнова провела четыре встречи с 12 по 19 августа: «Ладу» и ЦСКА победили, а в играх с «Адмиралом» и с «Металлургом» были поражения. С 19 числа команда не играла, но продолжала готовиться, так что посмотрим, как минчане проявят себя. С одной стороны, они потеряли тонус, с другой — наверняка соскучились по игре.

Мне пока не нравится игра «Торпедо», плюс вторая встреча за два дня, поэтому «Динамо» вряд ли уступит. Но уверен, что нижегородцы что-нибудь забьют, негоже второй матч подряд уходить с баранкой», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

