«Лечче» — «Милан»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Лечче» — «Милан».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

«В 1-м туре «Милан» неожиданно уступил дома «Кремонезе» 1:2, а «Лечче» добился боевой ничьей на выезде против «Дженоа» 0:0. «Лечче» не был фаворитом перед этой игрой, но привёз домой одно очко, и, можно сказать, успешно начал сезон.

У обеих команд были большие изменения в межсезонье. «Милан» продолжает работать над комплектованием состава, но неожиданно столкнулся с большими проблемами перед игрой именно с «Лечче». Главная звезда Рафаэл Леау получил травму в кубковой встрече с «Бари» и пропустил уже матч с «Кремонезе». Мы видели, что у «Милана» были проблемы в связи с этим в атаке, но не только по этой причине. Яшари, самое дорогое приобретение «Милана» в межсезонье, получил травму на тренировке в четверг. А Алекс Хименес, скорее всего, покинет «Милан», поэтому клуб решил не привлекать его к этой игре, а это ещё одна проблема, потому что Хименес во втором тайме против «Кремонезе» явно усилил игру «Милана» и обострил её. У обеих команд есть определённые проблемы с точки зрения созидания и с точки зрения составов. Но самое интересное, что никто из команд не захочет проигрывать в матче в пятницу.

В последние годы матчи этих команд в Лечче проходили очень напряжённо, но я думаю, что в этот раз всё будет намного более спокойно и, может быть, даже скучно. Поэтому предлагаю вам вариант – тотал меньше 2.5», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».