Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Шанхайские драконы»: прогноз Андрея Юртаева на игру Кубка мэра Москвы

«Спартак» — «Шанхайские драконы»: прогноз Андрея Юртаева на игру Кубка мэра Москвы
Комментарии

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч «Спартак» — «Шанхайские драконы».

Ставка: победа «Шанхая» по удалениям за 1.77.

Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом матче дебютирует команда «Шанхайские драконы». Этот коллектив собрался буквально за неделю до этого матча, провела первые тренировки, поэтому чего ждать от команды, я думаю, не знает никто.

Что можно предположить? Если не думать о результатах и голах, то можно спрогнозировать, что «Шанхай» будет много удаляться. Это бывший «Куньлунь», который очень часто подводила дисциплина, а половина состава там осталась. Это первая игра для команды – все будут «ржавыми», будут цепляться и не успевать, поэтому нарушения правил будут. Мой прогноз – победа «Шанхая» по удалениям», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android