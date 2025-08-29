«Спартак» — «Шанхайские драконы»: прогноз Андрея Юртаева на игру Кубка мэра Москвы

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч «Спартак» — «Шанхайские драконы».

Ставка: победа «Шанхая» по удалениям за 1.77.

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«В этом матче дебютирует команда «Шанхайские драконы». Этот коллектив собрался буквально за неделю до этого матча, провела первые тренировки, поэтому чего ждать от команды, я думаю, не знает никто.

Что можно предположить? Если не думать о результатах и голах, то можно спрогнозировать, что «Шанхай» будет много удаляться. Это бывший «Куньлунь», который очень часто подводила дисциплина, а половина состава там осталась. Это первая игра для команды – все будут «ржавыми», будут цепляться и не успевать, поэтому нарушения правил будут. Мой прогноз – победа «Шанхая» по удалениям», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».