«Спартак» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу Кубка мэра Москвы

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Спартак» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: обе забьют больше 1.5 за 1.70.

«Несмотря на смену названия «Куньлуня», по факту встречаются два российских клуба КХЛ в Москве. «Шанхайские Драконы» — это прежде всего отблески «Витязя». Варицкий не изменил свою формулу отбора игроков, но сделал ставку на тренерский штаб.

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Драконы» — смесь легионеров уровня АХЛ, пары китайцев и россиян, которые никому не приглянулись. Вполне рабочий состав, и тренерский штаб с пониманием КХЛ. По крайней мере, после звёздных и строптивых «Рейнджерс» работать с такими игроками будет проще в плане восприятия и авторитета. Жерар Галлан пока до конца не понимает, куда попал, и во многом будет полагаться на своих помощников. Ему придётся лепить из того, что имеется, и по сравнению с другими североамериканскими коллегами он в более проигрышной позиции, с одной стороны. С другой — хоккеистам предоставляется возможность поработать с хорошим тренером, который славится своим гуманным отношением к подопечным. Как раз Кубок мэра Москвы — возможность увидеть свой коллектив в действии.

«Спартак» провёл тяжёлую встречу против армейцев, проиграв 0:2. Несмотря на старания и более-менее оптимальный состав, ничего не получалось в атаке. Красно-белые вбрасывали шайбу в зону ЦСКА, но не могли там задержаться, уступали в борьбе и никак не могли проломить железную оборону. Ожидания на этот матч были более высокими в плане результативности. Вопросов к вратарю нет, он оставлял команду на плаву. Во второй день турнира «Спартак» должен как минимум разрядиться.

Питерские «шанхайцы» в более свежих кондициях и не с такими забитыми ногами. Их хоккей будет более открытым и атакующим по инициативе тренеров. Хочется верить, что хотя бы второй день Кубка мэра порадует голами», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».