Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьёвки общего этапа

В четверг, 28 августа, состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов. Главный еврокубковый турнир стартует 16 сентября. Букмекеры оценили шансы команд, узнав их календарь.

Аналитики выделяют трёх главных фаворитов. Коэффициентом 7.00 оценивают шансы действующего чемпиона — французский «ПСЖ», испанскую «Барселону» и английский «Ливерпуль».

За 9.00 можно сделать ставку на лондонский «Арсенал» или мадридский «Реал». Заключить пари на успех «Манчестер Сити» можно за 11.00.

Вероятность того, что чемпионом станет мюнхенская «Бавария» или победители клубного чемпионата мира — лондонский «Челси», — оценили котировкой 13.00.