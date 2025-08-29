Скидки
ООН: объём нелегальных ставок на ЧМ-2026 может быть больше регулируемого рынка

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) заявило, что ожидается значительный рост нелегальных ставок на матчи ЧМ-2026 по футболу, сообщает Estadão.

Педставители УНП ООН во время проведения семинара в Мехико подчеркнули, что нелегальные ставки на турнир могут превзойти по объёму регулируемый рынок.

«При проведении чемпионата возникнут серьёзные риски, такие как попытки манипулирования и незаконные ставки, связанные с организованной преступностью», — сказал глава программы УНП ООН по защите спорта от коррупции и преступности Ронан О'Лауар.

Он также добавил, что чемпионат мира будет способствовать и росту легальных футбольных ставок, объём которых может преодолеть показатель предыдущего чемпионата в Катаре ($ 35 млрд).

ЧМ-2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории на нём сыграют 48 команд.

