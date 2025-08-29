«Эльче» — «Леванте»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Эльче» — «Леванте».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«В матче 3-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» встретятся «Эльче» и «Леванте». Оба клуба недавно вернулись в элитный дивизион и хотят одержать первую победу в сезоне.

Хозяева начали чемпионат с двух ничьих против сильных соперников — «Бетиса» и «Атлетико» (оба 1:1), демонстрируя надёжную оборону и умение бороться до конца. У «Эльче» в хорошей форме форвард Рафаэль Мир, забивший в матче с «Атлетико».

«Леванте», напротив, потерпел два поражения: 1:2 от «Алавеса» и 2:3 от «Барселоны», несмотря на то что в последнем матче вёл в счёте 2:0. Главным бомбардиром команды является немецкий защитник Йереми Тольян, в активе которого гол и результативная передача.

Отметим, что «Леванте» не проигрывал «Эльче» в последних восьми очных матчах.

Стоит рассмотреть ставку на тотал меньше 2.5 гола, так как обе команды действуют осторожно. На этот исход и поставим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».