Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» продлить победную серию

Матч 3-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» — «ПСЖ» состоится 30 августа на «Стад де Тулуза». Начало запланировано на 22:05 мск.

Парижане начали турнир с двух побед.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» в основное время предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно составляет 68% вероятности.

Поставить на успех «Тулузы» можно за 7.75, а ничейный исход идёт за 5.27.

Вместе с тем аналитики предполагают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.44, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут игры — 2:0 в пользу «ПСЖ» (7.00).