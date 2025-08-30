«Реал» — «Мальорка»: букмекеры назвали шансы мадридцев

Матч 3-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Мальорка» пройдёт 30 августа на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.25, что приблизительно равно 80% вероятности.

Поставить на успех «Мальорки» можно за 18.00, а ничейный исход идёт за 8.20.

Вместе с тем аналитики предполагают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.