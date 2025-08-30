Тэйлор Таунсенд — Мирра Андреева: прогноз на матч US Open

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Тэйлор Таунсенд — Мирра Андреева.

Ставка: Андреева победит с форой (-5 гейма) за 1.90.

Мирра Андреева сейчас очень собранна: у неё два уверенных матча на старте — 6:0, 6:1 с Паркс и 6:1, 6:3 с Потаповой. Она стабильно держит глубину в розыгрышах, быстро забирает инициативу на приёме и почти не даёт «бесплатных» очков. То есть форма фаворита подтверждается регулярно. Статус посева №5 не случаен.

Таунсенд же идёт на волне после яркой победы над Остапенко – 7:5, 6:1. У неё есть козырь в виде поддержки трибун. Плюс её фирменный леворукий сёрв-энд-воллей и игра у сетки — это редкий и неприятный стиль для соперниц. Но в очном столкновении у Мирры уже есть преимущество (победа в 2024 году на грунте). У Тэйлор же бывают провалы при затяжных обменах с сильными контрударами по линиям.

Прогноз: если Андреева нейтрализует первый мяч за счёт приёма, темп и плотность с задней линии постепенно снимут прессинг Таунсенд на сетке. Риски — короткие серии на подаче американки и эмоциональный фон, но в перспективе перевес должен быть за Миррой. Выбор ставки: победа Андреевой по геймам с форой (-5).