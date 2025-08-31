ЦСКА — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы команд

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар» пройдёт 31 августа на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.65, а поставить на успех «Краснодара» можно за 2.85.

Ничейный же исход представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Вариант «обе забьют — да» оценивается в 1.80.