Назван самый вероятный счёт матча ЦСКА — «Краснодар»

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар» пройдёт 31 августа на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.65, а поставить на успех «Краснодара» можно за 2.85. Ничейный же исход представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00. Вариант «обе забьют — да» оценивается в 1.80.

Самым вероятным выглядит счёт 1:1 (7.00). Заключить пари на победу ЦСКА со счётом 1:0 предлагается за 7.50, а нулевая ничья идёт за 8.00.

