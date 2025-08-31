ЦСКА — «Краснодар»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: результативная ничья за 3.90.

Очные встречи последних сезонов зачастую «низовые», на один мяч. Последний раз соперники забивали на двоих более трёх мячей за матч в 2022 году. То есть пара вообще-то принципиальная и обычно не позволяет лёгких прогулок друг другу. В предстоящей же игре логично ждать, что ЦСКА дома покажет активность флангов.

«Краснодар», вероятно, будет ловить моменты за счёт быстрых переводов и резких атак через Сперцяна и Кордобу. Ключ к результату — качество первой передачи после отбора. У кого получится быстрее выходить из-под давления, тот и получит лишние моменты у ворот соперника.

Риски для хозяев — контратаки за спину крайним футболистам и стандарты «быков». Для гостей — серии атак армейцев волнами, когда три-четыре минуты идут навес за навесом и подборы у линии штрафной. Прогноз будет следующим. Ожидаем достаточно близкий матч, без голевой «перестрелки».

Вероятнее всего, итоговый счёт будет 1:1 или 2:2. Домашний фактор и свежая кубковая победа добавляют ЦСКА прочности перед формой «Краснодара». Пожалуй, этот матч можно смело назвать самым ярким на старте сезона, учитывая, как выглядят оба соперника. Так что ничья при голах с обеих сторон здесь выглядит вполне логично.