Стали известны шансы «Динамо» взять три очка в Дагестане

31 августа 2025 года в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Динамо» из Махачкалы и «Динамо» из Москвы. Встреча состоится на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу московского «Динамо» можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 53% вероятности.

При этом шансы махачкалинского «Динамо» оценили в 4.60 (21%). Ничья идёт с коэффициентом 3.65 (26%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.00.