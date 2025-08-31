Скидки
«Динамо» Махачкала — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Динамо» Махачкала — «Динамо».

Ставка: махачкалинское «Динамо» не проиграет за 1.93.

Махачкалинское «Динамо» утратило стабильность, но всё ещё остаётся опасным и непредсказуемым соперником даже для фаворитов. Московские динамовцы начали сезон слабо, зато дождались усиления состава в виде Антона Миранчука. Полузащитник провёл уже два неполных матча.

В РПЛ у Валерия Карпина в этом сезоне всего две победы, да и те были добыты в матчах с его бывшим клубом «Ростовом» (1:0) и с аутсайдером «Пари НН» (3:0). Однако в минувшей встрече Кубка России его подопечные уступили в серии пенальти «Крыльям Советов», которым до этого «Краснодар» забил шесть безответных мячей. А московское «Динамо» не смогло даже открыть счёт.

Напрашивается вывод: москвичи в ужасной форме. Поэтому ждать победы подопечных Карпина не приходится. Поставим на то, что клуб из Махачкалы не потерпит поражения. У него классная статистика выступлений при своих трибунах, а команда из столицы не выиграла ни одного матча на выезде в этом сезоне. А ещё напрашивается усиление в атаку, потому что Иван Сергеев не вывозит — шесть последних встреч он не отмечается результативными действиями.

