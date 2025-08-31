«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Райо Вальекано» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.80.

«Райо Вальекано» потребуется невероятный план, чтобы остановить кладезь талантливых футболистов каталонского клуба. В прошлом сезоне ничего не помогало и оба очных матча выиграли подопечные Ханс-Дитера Флика. Мадридский клуб неплохо начал сезон, победив «Жирону» (3:1), но уступил «Атлетику» (0:1).

Параллельно он квалифицировался в Лигу конференций, обыграв по сумме двух матчей «Неман». Иньиго Перес подошёл к ответной встрече с белорусским клубом, держа в уме матч с «Барселоной». Поэтому провёл ротацию, дав ключевым футболистам возможность отдохнуть. Однако часть голов забили всё равно основные игроки, которые вышли на замену. Учитывая, что у «Леванте» получилось дважды взломать оборону каталонцев, шансы на забитый мяч будут.

Предлагаем поставить на победу «Барселоны» через тотал больше 2.5 мяча. Остановить разогнавшуюся атаку в лице Ямаля, Рафиньи, Торреса и вернувшегося на поле в прошлом матче Левандовского будет непросто. Да ещё и после того, как каталонцы узнали, что в Лиге чемпионов их ждёт игра с «ПСЖ». Нужно набирать сумасшедшую форму и побеждать статусного соперника.