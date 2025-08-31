Скидки
«Монако» — «Страсбург»: определён фаворит матча чемпионата Франции

«Монако» — «Страсбург»: определён фаворит матча чемпионата Франции
Комментарии

31 августа 2025 года в матче 3-го тура французской Лиги 1 сыграют «Монако» и «Страсбург». Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 18:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Монако» можно с коэффициентом 1.57, а шансы «Страсбурга» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Монако за 7.70. Ничья 1:1 идёт за 8.00.

