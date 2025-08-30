Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Оренбург» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Рубин».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.02.

«7-й тур РПЛ откроется матчем на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Оренбург» будет принимать «Рубин». «Оренбург» неплохо смотрелся в последних играх, но многовато пропустил. Играя в большинстве против «Ахмата», два супергола пропустил. Потом ещё пять — в Кубке от «Зенита», но там понятно, что смешанными составами играли.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» выступает дома, и пока, как кажется, «Оренбургу» преимущество своего поля и искусственного газона ничего толком не дают. Была одержана одна победа — над «Ахматом» в Кубке, и не более того. «Оренбург» — команда быстрая, команда подвижная. А «Рубин» сейчас, если отталкиваться от последних матчей, откровенно говоря, выглядит не очень здорово. Два поражения подряд по 0:2 от «Спартака» и от «Ахмата» выглядят вполне закономерно.

Игра очень сложная с точки зрения прогноза. Если «Рубин» не даст разбежаться этому «Оренбургу», то у него неплохие шансы увезти очки, а может быть, и даже победу из Оренбурга. По качеству игроков, по выстроенности игры и по антропометрическим данным «Рубин» заметно «Оренбург» превосходит.

Вариант «два-три гола» в этом матче за 2.02 — вполне хорошее и достойное предложение. 1:1 или 2:1, 2:0, 3:0 в ту или другую сторону вполне может качнуться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Зенит» разгоняется, «Спартаку» рано аплодировать: экспресс на РПЛ
«Зенит» разгоняется, «Спартаку» рано аплодировать: экспресс на РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android