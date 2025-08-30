«Оренбург» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Рубин».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.02.

«7-й тур РПЛ откроется матчем на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Оренбург» будет принимать «Рубин». «Оренбург» неплохо смотрелся в последних играх, но многовато пропустил. Играя в большинстве против «Ахмата», два супергола пропустил. Потом ещё пять — в Кубке от «Зенита», но там понятно, что смешанными составами играли.

«Оренбург» выступает дома, и пока, как кажется, «Оренбургу» преимущество своего поля и искусственного газона ничего толком не дают. Была одержана одна победа — над «Ахматом» в Кубке, и не более того. «Оренбург» — команда быстрая, команда подвижная. А «Рубин» сейчас, если отталкиваться от последних матчей, откровенно говоря, выглядит не очень здорово. Два поражения подряд по 0:2 от «Спартака» и от «Ахмата» выглядят вполне закономерно.

Игра очень сложная с точки зрения прогноза. Если «Рубин» не даст разбежаться этому «Оренбургу», то у него неплохие шансы увезти очки, а может быть, и даже победу из Оренбурга. По качеству игроков, по выстроенности игры и по антропометрическим данным «Рубин» заметно «Оренбург» превосходит.

Вариант «два-три гола» в этом матче за 2.02 — вполне хорошее и достойное предложение. 1:1 или 2:1, 2:0, 3:0 в ту или другую сторону вполне может качнуться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».