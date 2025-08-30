«Оренбург» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 7-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Оренбург» — «Рубин».

Ставка: индивидуальный тотал «Рубина» меньше 1.5 гола за 1.66.

«Седьмой тур РПЛ начнется в Оренбурге. Хозяева принимают гостей из Казани. После шести туров, по моему мнению, команды плюс-минус идут «в графике» набора очков. «Рубин» — десять очков, «Оренбург» — шесть. Но последние пять официальных матчей «рубиновых», в которых они четырежды проиграли, заставляют задуматься о состоянии команды на сегодняшний день. И, возможно, пауза в чемпионате России, которая начнется после седьмого тура, казанцам нужна уже сейчас.

В Оренбурге сложно играть всем командам. Хозяева в этом сезоне уже отобрали очки у сильных армейцев (0:0), достойно выглядели против чемпиона (хоть проиграли 0:1, но играли очень неплохо, и пропустили лишь в конце матча). В этом матче казанцам так же будет не легко. Хозяева пока не забили только нашим лидерам, ЦСКА и «Краснодару». И то, что они забьют сейчас, у меня сомнений нет.

А вот в «Рубине» я не уверен, причины я привел выше. Даже имея в своем составе Даку. Индивидуальный тотал меньше 1.5 казанцев оценивается в 1,66. Считаю очень даже неплохо. А кто хочет рискнуть, то может рассмотреть «индивидуальный тотал «Рубина» меньше 0,5.

В победу гостей не верю и предлагаю еще один вариант: фора (0) на «Оренбург» 2.10. Мой прогноз: индивидуальный тотал «Рубина» меньше 1.5 гола», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».