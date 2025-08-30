Скидки
«Зенит» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 1.96.

«Зенит» дома сыграет на «Газпром-Арене» против «Пари НН». Вообще не понимаю и не знаю, какие есть шансы у «Пари НН» с таким футболом, который команда показывает. Футбол достаточно авантюрный. Наверняка Шпилевский постарается сыграть закрыто и в контратаку против «Зенита», хотя сам он сказал публично, заявил, что это не выход сейчас — возвращаться к базовым настройкам и подстраиваться под то, что не хотел бы видеть тренер.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Зенит» смотрится неплохо. Глушенков в последних играх забивал, может быть, появится в стартовом составе в этой встрече, может быть, и нет. Но выбор всё равно у «Зенита» богатейший — по скамейке, по глубине состава. И «Зенит» играет дома, плюс конкуренты убежали вперёд. «Зениту», конечно, надо их доставать. Дома против такого соперника, как «Пари НН», очки ни в коем случае терять нельзя, и внутренняя конкуренция среди футболистов — хороший движок, она заставляет выкладываться по максимуму.

«Пари НН» в обороне играет архиневажно: сами себе забивают, как в Кубке со «Спартаком», и в чемпионате последнее поражение тоже крупное — 0:3 от «Динамо». Так что «Зенит» выиграет крупно. Мой прогноз — «победа «Зенита» с форой (-2)» за 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

