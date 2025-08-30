Скидки
«Зенит» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 1.85.

«То, как выглядит «Пари Нижний Новгород», даже сложно описать. Невнятная команда. В первых турах был какой-то рисунок, вроде бы футболисты восприняли идеи Шпилевского, но отсутствие результата привело к тому, что дальше всё только хуже и хуже. Каждый матч минут 10-15 «Пари» вроде бы активно проводит, пытается высоко встречать, но потом становится тяжело, не хватает класса. Более мощные соперники легко переигрывают. Так было с «Динамо» и «Спартаком», получили суммарно 0:7. Выезд в Петербург ничего хорошего не сулит.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

«Зенит» в последних матчах раззабивался. Не скажу, что футбол стал более цельным, начало многое получаться, но зато залетает. Глушенков в двух матчах подряд забил, это хороший знак. Здесь даже трудно слова подбирать, настолько всё ясно и понятно. «Зенит» во всём сильнее. Никаких шансов у «Нижнего» я не вижу. Всё придёт здесь к разгрому в конце концов.

Я поставлю на победу «Зенита» с форой (-2). Возможно, со временем Шпилевский сможет что-то своё построить, но не в таком графике. За несколько дней команда не поменяется. Грандам проигрывают исключительно крупно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

