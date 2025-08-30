«Зенит» — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ 30 августа

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Зенит» — «Пари НН».

Ставка: «Пари НН» не забьёт» за 1.70.

«Зенит» — «Пари НН». Матч 7-го тура РПЛ, в котором играют совершенно разные по уровню мастерства команды. «Зенит» победит, сомнений нет. Но насколько крупно — это вопрос. Уверен, что уже в первом тайме будет решён вопрос по итоговому результату матча.

Первый прогноз на рассмотрение: победа хозяев в первом тайме с форой (-1) за 2,20. Хотя если посмотреть на домашние игры «Зенита» в сезоне-2025/2026, то из четырёх первых таймов выиграли они лишь раз. Но иногда можно и не смотреть на статистику.

И второй вариант: «Пари НН» не забьёт» (1.70). И именно его я выбираю!» — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».