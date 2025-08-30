«Зенит» — «Пари НН»: ставка Романа Павлюченко на игру 7-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Пари НН».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 1.92.

«Зенит» и «Пари НН» сойдутся в рамках седьмого тура РПЛ. Не вижу тут шансов для гостей, петербуржцы должны без особых трудностей набирать три очка.

«Зенит» хорошо смотрелся в последнее время. В конце июля — начале августа у него были проблемы, в трёх турах кряду клуб терял очки, в том числе проиграл «Ахмату» (0:1). Но вот в сезоне эта неудача пока была единственной для команды Семака. В четырёх последних встречах не уступали.

Причём трижды за последнее время «Зенит» выиграл, много забивая — 3:0 с «Рубином» и 5:3 с «Оренбургом» в Кубке, а также 4:0 с «Динамо» Махачкала в РПЛ. Между этими разгромами был не лучший матч «сине-бело-голубых» со «Спартаком», в котором они во втором тайме рано остались на поле вдесятером, в итоге поделили очки с оппонентом — 2:2. В таблице чемпионата «Зенит» пока для своего уровня идёт низко — на шестом месте. Впрочем, пара побед может поднять коллектив сразу ближе к верхушке турнира.

У «Пари НН» совсем другая ситуация, что неудивительно — их уровень с «Зенитом» сильно различается. Всего две победы в сезоне пока у нижегородцев, 1:0 с «Ростовом» в Кубке и 2:0 с «Динамо» Махачкала в РПЛ. Но самое плохое, что в остальных противостояниях команда Шпилевского не чередовала ничьи с проигрышами, она только уступала.

В последних противостояниях ещё и много пропускал «Пари НН», а в ответ не забивал. Правда, соперники там были сложными — «Динамо» в РПЛ (0:3) и «Спартак» на неделе в Кубке (0:4). Но до этого и с менее сильными соперниками коллектив из Нижнего Новгорода справиться не мог. В таблице у него плохая ситуация — 15-е место с тремя очками. Команды с мест, граничащими с зоной вылета, уже отрываются от «Пари НН» на три очка и более.

Ну и не думаю, что тут какие-то очки «Пари НН» удастся набрать. «Зенит» набирает ход, он уже и без того достаточно неудач имел в сезоне, ещё раз терять очки петербуржцы не могут себе позволить, тем более с таким оппонентом», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».