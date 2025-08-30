«Спартак» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 2.18.

«Московский «Спартак», набрав неплохой ход, неплохие кондиции, сыграет перед большой паузой домашний матч с «Сочи». Тоже не очень понимаю, за что «Сочи» может зацепиться. Но у «Сочи» хотя бы качество игроков вроде соответствует уровню Премьер-Лиги. Но вот всё плохо у команды и в плане баланса, и в плане выстроенности. Кто в лес, кто по дрова — это точно вот сейчас про «Сочи». Плюс ещё Роберт Морено себя неважно почувствовал во время кубковой игры с «Краснодаром». «Сочи» с трудом забивает, с трудом создаёт, но очень легко пропускает.

Учитывая, что «Спартак» нашёл сейчас хорошие варианты, Станкович подобрал оптимальный состав, думаю, проблем в домашнем матче против «Сочи» быть не должно. «Спартаку» надо для уверенности сейчас в каждом матче создавать и много забивать. Я думаю, что «Сочи» с его обороной и с его игрой, которую на старте сезона к 7-му туру показывает, сдержать спартаковскую атаку будет очень сложно. Очень хочет забить Угальде, очень хочет забить Барко, очень хочет забить Жедсон — все у «Спартака» хотят забить, Мартинс и Маркиньос тоже.

Голы «Спартака» в этом матче мы увидим, и не один, не два. Я думаю, что минимум три забьют. Мой прогноз на матч — «индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5» за 2.18», — приводит слова Генича «РБ Спорт».