«Спартак» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.80.

«Здесь ситуация практически такая же, как и в противостоянии «Зенита» с «Пари НН». У «Сочи» дела ещё хуже, чем у нижегородцев. Побед совсем нет. Каким-то образом Морено удерживается на позиции главного тренера. Объяснить это логически тяжело. Тут у него ещё проблемы со здоровьем возникли. Игры нет, защиты нет. Да, взяли футболистов с именами, но все они не в лучших кондициях, и собрать из них команду у Морено не получается. Каждый сам за себя, каждый играет в меру своих сил и возможностей.

У «Спартака» начало что-то получаться. Стабилизировался состав. Хорошо дебютировал Самошников, он должен помочь. Солари начал играть продуктивнее. Потихоньку все задвигались, пошла игра. Крупно победили «Нижний». Думаю, и здесь победа должна получиться достаточно лёгкой. Не понимаю, как разобранный «Сочи» может какие-то сложности поставить перед «Спартаком». Мне кажется, спартаковцы могут здесь только сами себе проиграть, по-другому никак.

Минимум в два мяча «Спартак» победит. Пора уже Угальде забить для уверенности, дальше матчи пойдут посложнее. Но Барко — в хорошем состоянии, Жедсон набирает, Мартинс хорош. С форой (-1.5) надо брать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».