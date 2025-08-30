«Спартак» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на игру 7-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи».

Ставка: победа «Спартака» 3:0 за 7.20.

«Спартак» и «Сочи» встретятся в седьмом туре чемпионата России. Думаю, для красно-белых это прекрасная возможность не просто набрать три очка, но и сделать это в доминирующей манере. Тем более в последних встречах они неплохо выглядели, в отличие от сочинцев.

В общем-то, сейчас «Спартак» радует. Выдал несколько подряд достойных и хороших игр. Уже не слышно всех критиков, которые призывали отправить Станковича в отставку. Началась нынешняя серия без проигрышей у красно-белых матчем с «Зенитом», в котором клуб даже мог выиграть, но по итогу они поделили очки – 2:2.

Затем последовали две победы. Важнее, наверное, была виктория «Спартака» над «Рубином», далеко не таким простым оппонентом – 2:0. Выиграл клуб ещё и в РПЛ. А вот на неделе он разгромил «Пари НН», но это как раз произошло в Кубке России. Это по значимости не такая победа, как в РПЛ, но для эмоциональной составляющей она была важна.

В таблице лиги пока «Спартак» идёт не так высоко, как хотел бы, – восьмое место с восемью очками. Впрочем, разрыв с рядом команд выше и ниже у него минимален. Так что победа уже в этом туре может поднять подопечных Станковича сразу в топ-5. Правда, проигрыш может сильнее опустить. Впрочем, поверить сейчас в неудачу красно-белых тяжело.

В соперниках у «Спартака» «Сочи», слабейший клуб РПЛ, если судить по результатам и по позиции в таблице. Команда Морено остаётся единственной, которая не имеет в активе ни одной победы в этом розыгрыше турнира. С одним очком она идёт на 16-м месте.

Если брать все турниры, то у команды Морено одна победа всё-таки есть. Но полноценной её назвать нельзя – 2:1 с «Крыльями Советов» в Кубке России, так ещё и в серии пенальти. Формально они вничью сыграли в основное время. Во всех же семи остальных играх сочинцы только проигрывали.

На неделе «Сочи» тоже выступал в Кубке России и был там разгромлен «Краснодаром», Два мяча оппоненту южане смогли забить, но вот пропустили – четыре. Правда, забили оба мяча подопечные Морено под самый конец, когда уже проигрывали 0:3, всё было понятно у них в паре.

Так что тут всё ясно. Вопрос только в том, сколько забьет команда Станковича. В последних играх она много забивала, не пропускала. Так что и тут поставлю на уверенную победу «Спартака» со счетом 3:0 – котировка 7.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».