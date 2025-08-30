Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Сочи»: ставка Эльвина Керимова на встречу РПЛ

«Спартак» — «Сочи»: ставка Эльвина Керимова на встречу РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 1.69.

«Спартак» — «Сочи», 7-й тур РПЛ. «Спартак» набрал хорошую форму. В принципе, даже в матчах, которые завершались, может быть, не очень удачно, у «Спартака» игра была хорошая, с тем же «Зенитом», например, отрезками, с «Локомотивом» неплохо играли в первом тайме. Но вот сейчас и «Рубин» в чемпионате обошли, и в Кубке «Пари НН» разгромили.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Новички постепенно адаптируются. «Спартак», я думаю, должен только набирать, несмотря на проблемное начало сезона, первые туры, с точки зрения результатов, с этими постоянными удалениями и так далее. Но сейчас, думаю, нужно ждать прогресса от «Спартака». Ну и в матче с «Сочи», наверное, нужно ждать победы команды Станковича.

У «Сочи» тяжелейшая ситуация по игре и по результатам, и Морено уже даже нездоровится. В общем, честно говоря, ничего хорошего от «Сочи» не жду в ближайшее время. Потому в этом матче смело можно брать комбинированную ставку с победой «Спартака» и тоталом голов матча больше 2.5 с коэффициентом 1,69. Я думаю, это надёжный вариант, если учесть, как «Сочи» защищается, и силу «Спартака» в атаке, ещё и домашний статус матча», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
«Спартак» — «Сочи». Рано петь дифирамбы Станковичу
«Спартак» — «Сочи». Рано петь дифирамбы Станковичу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android