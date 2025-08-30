Скидки
«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.80.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный
«Ростов» сыграет с «Ахматом»: Альба против Черчесова. Обе команды неважнецки начали этот сезон. Но если «Ахмат» потихонечку ситуацию выправляет, уже семь очков у команды Станислава Черчесова, три матча подряд без поражений, то у «Ростова» лишь четыре очка и пока такая очень качельная игра. Непонятно, как в Кубке «Ростов» умудрился дома проиграть Махачкале. Играя 80 минут практически в идеальный футбол, за шесть-семь минут пропустили три мяча и проиграли 1:3. Это, конечно, бьёт по команде психологически и эмоционально. Немножечко выглядит команда зажатой.

«Ахмат», наоборот, раскрепостился. Но у него не будет Эгаша Касинтуры, удалённого в прошлой игре, и это, конечно, обедняет в целом атакующий потенциал «Ахмата». Но есть Мансилья, есть Мелкадзе, есть Конате, другие футболисты, которые могли бы как-то эти потери компенсировать.

У «Ростова» футбол понятный: длинные передачи на Голенкова или Сулейманова, те хорошо борются, отскок, подбор, удары дальние. Это всё в исполнении «Ростова» мы видели и в кубковой игре, и в последнем матче против «Локомотива».

Мне кажется, здесь футбол должен быть открытый. «Ростову» очень хочется выиграть, «Ахмату» очень хочется снова набрать очки. Поэтому «обе забьют» за 1.8 — мой выбор», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

