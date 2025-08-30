«Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.65.

«В матче третьего тура испанской Ла Лиги на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде сыграют местный «Реал» и «Мальорка».

Хозяева начали сезон уверенно, одержав две победы в стартовых турах над «Осасуной» (1:0) и над «Овьедо» (3:0), и демонстрируют надёжную игру в обороне, не пропустив ни одного гола. Ожидается, что мадридцы будут контролировать мяч и оказывать постоянное давление через фланги, где активно действуют Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, оформивший уже три гола в двух турах.

Гости показывают нестабильные результаты: разгромное поражение от «Барселоны» (0:3) и ничья с «Сельтой» (1:1), что выявило проблемы в атаке и в оборонительной линии.

Исторически «Реал» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, выиграв 10 последних матчей на своём поле. «Мальорка» сделает ставку на компактную оборону и контратаки, но их шансы на успех минимальны из-за отсутствия результативности и проблем в центре поля, где травмирован Саму Кошта», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».