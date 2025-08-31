Скидки
«Монако» — «Страсбург»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу Лиги 1 «Монако» — «Страсбург».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.95.

«Страсбург» идёт по пути прогресса и постарается улучшить результат прошлого сезона (седьмое место). Откровенно говоря, были переживания по поводу качества игры на фоне больших изменений в составе. Однако начали сезон Лиги 1 с двух побед — в матчах с «Метцем» (1:0) и «Нантом» (1:0). А в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций обыграли по сумме двух встреч «Брондбю» (0:0 и 3:2).

Изменений не касались лишь некоторые позиции. В защите неприкосновенен Мамаду Сарр, а в атаке делают результат Феликс Лемарешаль и Эмануэль Эмега. Первый сделал две голевые передачи в прошлом матче Лиги конференций, а второй оформил дубль. Они же выходят в стартовом составе и на игры Лиги 1. «Страсбург» — самая молодая команда в топ-5 лиг. Например, в игре с «Метцем» клуб вышел полным составом из футболистов, рождённых после 2000 года.

Очень сложно предугадать действия и решения тренера «Страсбурга». Его подопечные могли бы уставать от плотного графика, но они молоды и мотивированы. Ади Хюттер, в свою очередь, рискует и экспериментирует. Прогнозируем, что сыграет тотал больше 2.5 мяча через обмен голами. Какой бы план ни был у команд на предстоящий матч, его придётся менять по ходу игры.

