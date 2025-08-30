«Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 5.20.

«Реал» Мадрид и «Мальорка» сыграют в рамках третьего тура чемпионата Испании. Это команды разного уровня, так что исход для меня очевиден. Жду уверенной победы команды Хаби Алонсо.

Пока «Реал» выступает достаточно ожидаемо. В двух турах у него две победы. Соперники были не самые трудные, так что тут без сенсаций. Сперва со счётом 1:0 была обыграна «Осасуна», а затем был разгромлен новичок турнира, «Реал Овьедо» — 3:0. Хорошо себя показывает Килиан Мбаппе, забил в обеих встречах, всего у него на счету три мяча уже в Примере. В целом с Хаби Алонсо пока «Реал» проблем не испытывает. Другой вопрос, что тяжёлых противостояний не было пока у мадридцев.

А вот «Мальорка» как раз уже встречалась с одним сильным оппонентом – с «Барселоной». Эмоциональная была у них игра, много фолов и борьбы. К 39-й минуте коллектив уже остался на поле вдевятером, но к тому моменту «Барса» вела 2:0. Второй гол спорный она забила, из-за чего игроки «Мальорки» и протестовали, не справились с эмоциями. По итогу счёт 0:3 – еще не такой крупный, могло бы быть и более разгромное поражение. Затем уже оппонент был проще, и с ним клуб как раз смог сыграть лучше – 1:1 с «Сельтой», хотя в первом тайме тогда он мог много пропустить.

В целом я не вижу тут смысла долго рассуждать. Очевидно, что уровень «Реала» выше, он уже в двух турах на фоне таких же оппонентов смотрелся отлично. Так что и тут против «Мальорки», которая и с менее сильными оппонентами теряла очки в первых турах Ла Лиги, у подопечных Алонсо проблем не будет», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».