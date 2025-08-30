«Наполи» — «Кальяри»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Кальяри».

Ставка: победа «Наполи» 2:0 за 5.00.

«Наполи» и «Кальяри» проведут матч в рамках 2-го тура итальянской Серии А. Уровень команд в этой паре различается. Думаю, действующие чемпионы Италии без особых трудностей наберут свои три очка.

«Наполи» стартовал в новом сезоне с победы. Это было ожидаемо, в соперниках был «Сассуоло», вернувшийся в чемпионат из Серии В. В этой игре соперник неаполитанцев во втором тайме ещё и остался на поле вдесятером, но к тому моменту уже и так всё было понятно. Команда Конте вела 2:0. Второй мяч забил новичок клуба, Кевин де Брюйне. Первый же гол — за одним из самых результативных игроков «Наполи» в последнее время, Мактоминеем.

Настрой у команды из Неаполя, само собой, боевой. В прошлом сезоне они смогли стать чемпионами, выиграли плотную борьбу у «Интера», до последнего тура у них была интрига. Но «Наполи» всё-таки выиграл Скудетто, и это — несмотря на уход Хвичи зимой. Тот же Мактоминей вёл команду вперёд. Сейчас ещё и летом коллектив Конте закупился новичками. Так что ожидания от этого клуба большие.

А вот «Кальяри» не смог набрать три очка в 1-м туре нового сезона. Правда, ничья в его случае — почти успех. Так как играли «красно-синие» против «Фиорентины», явно более сильного соперника. «Кальяри» лучше провёл тогда первый тайм, но не забил. «Фиалки» же перехватили инициативу во второй 45-минутке, забили, были близки к победе 1:0. Но хозяева смогли всё-таки сравнять счёт на последних минутах. До этого у «Кальяри» ещё был кубковый матч с «Энтеллой», в котором он выиграл, пусть и в серии пенальти только.

Так что да, начало сезона у «Кальяри» достаточно неплохое для его уровня. Хотя делать какие-либо выводы пока рано, слишком мало матчей клубы сыграли. Но в их паре одно можно сказать точно: «Наполи» сильнее своего соперника, состав у него топовый, ещё и новички звёздные есть.

Поэтому не думаю, что у команды Конте будут проблемы. Ставлю на её победу со счётом 2:0 за 5.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».