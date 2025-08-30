«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) мяча за 1.95.

«Манчестер Юнайтед» проведет матч в 3-м туре АПЛ с «Бёрнли». У «бордовых» по итогу двух матчей турнира больше очков в активе. Но сейчас им будет тяжело выиграть на «Олд Траффорд». Думаю, «красные дьяволы» всё-таки свою первую победу добудут.

Да, можно сказать, «Юнайтед» начал сезон совсем не так, как рассчитывал. В двух матчах АПЛ он не смог добыть победу. Первая игра с «Арсеналом» была достойной в исполнении подопечных Аморима, они лучше оппонента выглядели, если не победы, то ничьей точно заслужили. Но «Арсенал» грамотно отыграл в обороне и набрал три очка — 0:1.

Затем «Манчестер» приехал к «Фулхэму», с которым, казалось, точно три очка должен набрать. Но и тут неудача ждала «красных дьяволов». Причём даже хуже, чем с более сильным «Арсеналом» они сыграли, Мбемо на фланге был не так полезен, Бруну терялся, ещё и пенальти не забил. Итог — 1:1, справедливый результат, никто из соперников победу однозначную не заслужил.

Но на этом проблемы «МЮ» не ушли. Он ещё и умудрился вылететь из Кубка лиги от команды из четвёртого дивизиона Англии, 2:3 с «Гримсби». Клуб Аморима проигрывал 0:2 по ходу, еле успел сравнять, но затем провалил серию пенальти, позволив обойти себя.

«Бернли» же начал сезон тоже с проигрыша. Но там все было безальтернативно — 0:3 от более сильного и заряженного «Тоттенхэма». Но вот затем, в отличие от «Ман Юнайтед», «бордовые» смогли добыть первую победу в сезоне. Хотя и оппонент у них был не такой сильный — «Сандерленд», спустя годы вернувшийся в АПЛ. Его «Бернли» обыграл со счетом 2:0, примерно равная игра, в первом тайме «чёрные коты» даже больше давили, но хозяева во второй 45-минутке перестроились и два безответных мяча забили.

Так что если оценивать только их выступления в первых турах АПЛ, то у «Бернли» шансов на успех должно быть больше. Но, во-первых, «Ман Юнайтед» остается очень сильной звёздной командой, потенциал который виден уже по первым играм. Плюс, манкунианцы на неделе провели позорный матч в Кубке лиги, сейчас они будут мотивированы и заряжены.

Так что ставлю тут на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) мяча за 1.95», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».