«Ливерпуль» — «Арсенал»: определён фаворит главного матча тура АПЛ

31 августа 2025 года в матче 3-го тура АПЛ сыграют лидеры — «Ливерпуль» и «Арсенал». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Арсенала» оценили в 3.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.50.

