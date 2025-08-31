Скидки
«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на встречу «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

Ставить здесь на исход очень сложно. Пожалуй, только разгром одной из команд будет неожиданным результатом. Поэтому предлагаем поставить на голы. И те и другие забивают в среднем более чем три мяча за игру. У «Ливерпуля» к тому же проблемы в обороне.

«Арсенал», конечно, пока не пропускал, но и не встречался с такой атакой. Ну и если взглянуть на результаты последних очных встреч — 2:2, 2:2, 2:1, 1:3. «Верх» практически гарантирован, как и голы в обе стороны.

Выбор ставок здесь велик — можно ограничиться классическими «обе забьют» за 1.59 или ТБ 2.5 за 1.73. Можно взять ТБ 3.5 за 2.65. Более рискованный вариант, однако в большинстве матчей этих клубов как между собой, так и в принципе он проходит. Мы же возьмём нечто среднее — ставку на то, что обе команды забьют и тотал будет больше 2.5 гола за 1.95. Это должна быть очень яркая встреча со множеством голов. Вратарям не позавидуешь.

