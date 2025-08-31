Скидки
«Акрон» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Балтика».

Ставка: 1-й гол в матче будет забит до 30-й минуты за 1.94.

«Акрон» сыграет домашний матч с «Балтикой». «Акрон», так уж получилось, играл в четверг поздно вечером свой кубковый матч. Практически без восстановления, без тренировочного процесса он в воскресенье должен будет сыграть против «Балтики», которая на день раньше свой матч домашний играла с ЦСКА. Но и те, и другие проиграли по 0:2, играли смешанными составами. Понятно, что в чемпионате будет немножечко иная конфигурация. Мы помним кубковый матч этих команд и победу «Акрона» в самом конце с голом Беншимола. Там был и небольшой конфликт между Талалаевым и Тедеевым, который придаёт такой пикантности, дополнительной интриги этому матчу.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» получше готова физически. У «Балтики» поглубже состав сейчас, чем у «Акрона». Поэтому «Балтика» вряд ли будет отсиживаться в обороне. Если вспомнить кубковый матч, там очень быстро был забит первый гол. И вообще, «Акрон» и «Балтика» стараются подавить своего соперника в самом начале, прессингуя и действуя очень агрессивно.

Хороший вариант здесь — «1-й гол в матче будет забит до 30-й минуты». На нём я остановлюсь. Коэффициент — 1.94. Можно играть!» — приводит слова Генича «РБ Спорт».

