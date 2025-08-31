Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Акрон» — «Балтика»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 7-го тура РПЛ

«Акрон» — «Балтика»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 7-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Балтика».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Акрон» – «Балтика», матч 7-го тура РПЛ. Гости на четвёртом месте после шести туров, и это не случайно. 12 очков, 11 забитых голов и всего пять – пропущенных, отличная статистика для дебютанта РПЛ, да ещё и с качественной, дисциплинированной игрой. Победа над «Спартаком» и ничья с «Динамо» Москва в гостях, уверенная победа над «Оренбургом» дома и победа в гостях над «Сочи».

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» стартовал очень неплохо, но в последнее время, а именно последние три официальные матча «Акрон» проиграл! Окей, проиграть «Локо» и ЦСКА на выезде – это предсказуемо, а вот дома «Оренбургу» – это «звоночек».

Вся эта информация говорит о том, что вариант №1, «Балтика» победит с форой (0), возможен с большой вероятностью, так считают букмекеры.

Но я выбираю вариант №2: «обе команды забьют» (1.75). Игра на три результата, и гадать, кто победит, я не буду. А то, что дома «Акрон» забьёт (не забываем про Дзюбу, шесть матчей, три гола), а «Балтика» тоже хотя бы один «заковыряет» – точно, 11 голов за шесть матчей тоже аргумент», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Битва ЦСКА и «Краснодара» за лидерство и динамовское дерби: экспресс на РПЛ
Битва ЦСКА и «Краснодара» за лидерство и динамовское дерби: экспресс на РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android