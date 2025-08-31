«Акрон» — «Балтика»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 7-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Балтика».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Акрон» – «Балтика», матч 7-го тура РПЛ. Гости на четвёртом месте после шести туров, и это не случайно. 12 очков, 11 забитых голов и всего пять – пропущенных, отличная статистика для дебютанта РПЛ, да ещё и с качественной, дисциплинированной игрой. Победа над «Спартаком» и ничья с «Динамо» Москва в гостях, уверенная победа над «Оренбургом» дома и победа в гостях над «Сочи».

«Акрон» стартовал очень неплохо, но в последнее время, а именно последние три официальные матча «Акрон» проиграл! Окей, проиграть «Локо» и ЦСКА на выезде – это предсказуемо, а вот дома «Оренбургу» – это «звоночек».

Вся эта информация говорит о том, что вариант №1, «Балтика» победит с форой (0), возможен с большой вероятностью, так считают букмекеры.

Но я выбираю вариант №2: «обе команды забьют» (1.75). Игра на три результата, и гадать, кто победит, я не буду. А то, что дома «Акрон» забьёт (не забываем про Дзюбу, шесть матчей, три гола), а «Балтика» тоже хотя бы один «заковыряет» – точно, 11 голов за шесть матчей тоже аргумент», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».