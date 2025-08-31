«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 31 августа

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов».

Ставка: тотал 2-го тайма больше 1.5 мяча за 2.01.

«Московский «Локомотив» дома сыграет против самарских «Крылья Советов». С одной стороны, тут всё понятно: у «Локомотива» сейчас пополнение, Пруцев пришёл, по Олейникову ведутся переговоры, и вроде команда сейчас неплохо смотрится. Но в чемпионате два матча подряд ничейные результаты.

«Крылья», наоборот, на спаде, но, с другой стороны, это же РПЛ, здесь из какой-то серии дальновидные или далеко идущие выводы строить всё-таки не стоит. Здесь может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Тут есть свои принципиальные противостояния: Раков против «Локомотива», тот же Бабкин против «Локомотива», Салтыков, если он появится на поле, играл раньше в «Крыльях».

В общем, на поверхности всё вроде бы понятно, но Адиев после 0:6 с «Краснодаром», конечно, постарается донести до футболистов, что оборона — это в первую очередь, нужно не дать «Локомотиву» разбежаться. И вот здесь, мне кажется, если «Крылья» загонят «Локомотив» в некомфортную ситуацию, в позиционную атаку, у них будут неплохие шансы для выбегания в контратаки. Поэтому не всё так однозначно в этой встрече, хоть и «Локомотив» явный фаворит. Но его победу я бы не играл.

Думаю, что «Крылья», выстроив насыщенную оборону, постараются загнать «Локомотив» в ловушки. И, соответственно, первый тайм «Локомотив» будет адаптироваться, привыкать к этому футболу. А вот во втором тайме, когда уже команды подустанут, возрастёт количество ошибок. Здесь уже футбол должен пойти обоюдоострый. Поэтому мой прогноз на эту встречу — «тотал 2-го тайма больше 1.5 мяча» за 2.01», — приводит слова Генича «РБ Спорт».