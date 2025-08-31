«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.70.

«Крылья» на явном спаде, об этом говорит крупное поражение в матче с «Краснодаром» у себя. Да, не пропустили от «Динамо» в кубковом матче и победили по пенальти. Но динамовцы играли почти вторым составом, плюс они сами не в порядке. Против «Локомотива» будет очень тяжело. Я, честно говоря, не вижу шансов у самарцев, если только вдруг Раков не начнёт попадать по девяткам издали. Мотивации у него будет хоть отбавляй, как и у Олейникова, за которого москвичи так и не заплатили столько, сколько хотели в Самаре.

Тем не менее, считаю, «Локомотив» мастеровитее, в лучшем тонусе. «Крылья» начали и физически проседать. Плюс стало видно, что Адиев недавно пришёл в команду. В первых турах выезжали на везении, настрое и вдохновении от прихода нового тренера. Всё это улетучилось. Суровые будни.

Уверен, что «Локомотив» легко выиграет — с форой (-1.5). Батраков не проседает, огромная помощь идёт с флангов, центральные нападающие стабильно забивают», — приводит слова Титова «РБ Спорт».