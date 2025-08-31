ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Сейчас «Краснодар» и ЦСКА играют в наиболее привлекательный футбол среди всех команд РПЛ, неудивительно, что «Краснодар» – первый, а ЦСКА – второй.

ЦСКА стал совершенно другим, и я думаю, что лишний раз об этом напоминать совсем не стоит. ЦСКА легкий, подвижный, воздушный, очень круто бегут в атаку и возвращаются назад. При Челестини за игрой ЦСКА даже нейтральному болельщику наблюдать истинное удовольствие.

Более прямолинейный, более прагматичный, более настроенный на результат, более выстроенный, стабильный – конечно же, «Краснодар». Плюс, новички смотрятся очень здорово, а результативность «Краснодара» в последних матчах невероятная. Команда действительно сейчас все делает правильно: не ошибается, добегает, доигрывает. В общем, «Краснодар» в полном порядке.

Если вспомнить матч между командами весной, когда «Краснодар» был на пути к своему первому чемпионству, тогда «Краснодар» проиграл 0:1, а Гуарирапа забил единственный мяч. Сейчас ЦСКА будет играть совершенно иначе. Но если последние годы «Краснодару» редко удается забить, то я думаю, что сейчас с этим проблем быть не должно. Я веду к тому, что этот футбол будет более яркий и более насыщенный, как мне кажется, чем матч, который был между этими командами весной.

Поэтому мой прогноз – обе забьют за 1,80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».