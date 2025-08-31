Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Сейчас «Краснодар» и ЦСКА играют в наиболее привлекательный футбол среди всех команд РПЛ, неудивительно, что «Краснодар» – первый, а ЦСКА – второй.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА стал совершенно другим, и я думаю, что лишний раз об этом напоминать совсем не стоит. ЦСКА легкий, подвижный, воздушный, очень круто бегут в атаку и возвращаются назад. При Челестини за игрой ЦСКА даже нейтральному болельщику наблюдать истинное удовольствие.

Более прямолинейный, более прагматичный, более настроенный на результат, более выстроенный, стабильный – конечно же, «Краснодар». Плюс, новички смотрятся очень здорово, а результативность «Краснодара» в последних матчах невероятная. Команда действительно сейчас все делает правильно: не ошибается, добегает, доигрывает. В общем, «Краснодар» в полном порядке.

Если вспомнить матч между командами весной, когда «Краснодар» был на пути к своему первому чемпионству, тогда «Краснодар» проиграл 0:1, а Гуарирапа забил единственный мяч. Сейчас ЦСКА будет играть совершенно иначе. Но если последние годы «Краснодару» редко удается забить, то я думаю, что сейчас с этим проблем быть не должно. Я веду к тому, что этот футбол будет более яркий и более насыщенный, как мне кажется, чем матч, который был между этими командами весной.

Поэтому мой прогноз – обе забьют за 1,80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Чемпион горяч, но Челестини не хуже. Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»
Чемпион горяч, но Челестини не хуже. Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android