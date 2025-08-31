ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру 7-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: гол Кордобы за 3.00.

«Центральный матч тура, возможно, и всего 1-го тура, если мы говорим о том футболе, о той стабильности и яркости, которые демонстрируют ЦСКА и «Краснодар». Если от краснодарцев многие ждали подобного, тем более в свете очень мощного усиления, то на армейцев почти никто не ставил после неожиданного ухода Николича. Честно скажу, тоже предполагал, что ЦСКА не будет в гонке за первым местом, да даже за медалями, но Челестини на первых порах сумел объединить ребят, придумал новые позиции для игроков, доверяет молодым. Его можно похвалить, безусловно. Тем не менее, мне кажется, если учесть, что состав у ЦСКА очень молод, спад будет, но попозже.

«Краснодар» же, взяв нескольких ребят из чемпионата Франции, причём далеко не самых слабых, укрепил конкуренцию в составе, да и Сперцян вряд ли куда-то уйдёт. Очень велик шанс, что команда Мусаева выиграет титул снова.

Вижу так, что ЦСКА начнёт активнее, в своём новом стиле. Возможно, даже поведут армейцы. Но тут настанет настоящая проверка для обороны, где уже нет Роши, Лукин по классу чуть уступает. А новый бразилец ещё не вписан. И «Краснодар» будет давить, в том числе и во втором тайме, в концовке. У него более классная скамейка. И в итоге, думаю, Кордоба забьёт. Хороший коэффициент дают на его гол. Мне нравится. Редко колумбийца рано меняют, а моментов у него будет достаточно. Пропускает ЦСКА регулярно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».