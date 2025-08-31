Скидки
ЦСКА — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

ЦСКА — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ
Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.90.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«ЦСКА – «Краснодар», матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура соберёт максимальную аудиторию на домашней арене армейцев, сомнений нет. Команды уже встречались в сезоне-2025/2026, матч за Суперкубок стал победным для нового тренера армейцев (победа 1:0, гол забил Дивеев). А также они одержали ещё две сухие победы подряд в рамках Кубка и чемпионата-2024/2025 (2:0 и 1:0).

Таким образом, я подвожу вас к прогнозу №1: «Тотал меньше 2.5» (1.82). Да, встречаются остроатакующие и много забивающие команды (за шесть матчей «Краснодар» – 17, ЦСКА – 14 забитых). Но не забываем, что в воротах у армейцев Легенда — Акинфеев (пять пропущено), а в составе гостей игрок сборной России Агкацев (три пропущено). Поэтому я думаю, что много голов мы не увидим.

А мой прогноз – это точный счёт в первом тайме за коэффициент 2.90, 0:0. Как говорил выше, я не верю в много забитых голов. Всем хорошего просмотра!» — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

