ЦСКА — «Краснодар»: ставка Эльвина Керимова на центральный матч тура РПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.79.

«ЦСКА – «Краснодар», 7-й тур РПЛ. Повторение Суперкубка, в котором, мы помним, ЦСКА победил 1:0. Здесь я, честно говоря, тоже большого количества голов не жду. Во-первых, очень важный матч. Во-вторых, судя по всему, обе команды будут бороться за чемпионство. В-третьих, обе команды в хорошей форме, хорошо идут по дистанции чемпионата на старте, и я думаю, что не то чтобы очень осторожно будут играть, но с уважением, пониманием плюсов соперника и своих минусов тоже.

Поэтому я думаю, что будет осторожная игра. Мне кажется, понятно, в матчах с другими соперниками и те, и другие много забивают, но друг с другом, я думаю, всё-таки рисковать не будут, по крайней мере, с первых минут при равном счёте точно. Поэтому я думаю, что это будет скорее осторожный футбол с минимумом голов, но будет интересно с точки зрения тактики посмотреть, как будут вести себя тренеры.

Так что я возьму тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 1.79», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».