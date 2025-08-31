ЦСКА — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

«В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги на «ВЭБ Арене» в Москве встретятся два главных фаворита текущего чемпионата — ЦСКА и «Краснодар».

Обе команды демонстрируют впечатляющую форму: армейцы не проигрывают в РПЛ с ноября 2024 года, одержав в этом сезоне четыре победы в шести турах, в то время как «Краснодар» после стартового поражения выдал пять побед подряд с разницей мячей 17:3 и возглавляет турнирную таблицу.

Текущий сезон показывает, что «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева обрёл сыгранность и баланс, сохранив чемпионский костяк, и демонстрирует мощную атаку через Сперцяна и Кордобу.

Ожидается, что хозяева попытаются навязать высокий темп и использовать активность флангов, тогда как гости сделают ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Обе команды обладают мощной атакой, поэтому поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».