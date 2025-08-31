Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России

ЦСКА — «Краснодар»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги на «ВЭБ Арене» в Москве встретятся два главных фаворита текущего чемпионата — ЦСКА и «Краснодар».

Обе команды демонстрируют впечатляющую форму: армейцы не проигрывают в РПЛ с ноября 2024 года, одержав в этом сезоне четыре победы в шести турах, в то время как «Краснодар» после стартового поражения выдал пять побед подряд с разницей мячей 17:3 и возглавляет турнирную таблицу.

Текущий сезон показывает, что «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева обрёл сыгранность и баланс, сохранив чемпионский костяк, и демонстрирует мощную атаку через Сперцяна и Кордобу.

Ожидается, что хозяева попытаются навязать высокий темп и использовать активность флангов, тогда как гости сделают ставку на быстрые контратаки и стандартные положения. Обе команды обладают мощной атакой, поэтому поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Чемпион горяч, но Челестини не хуже. Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»
Чемпион горяч, но Челестини не хуже. Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android