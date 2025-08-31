ЦСКА — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России 31 августа

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в 7-м туре РПЛ. Важнейшая игра для обеих команд. Они с недавних пор идут первыми в таблице, пусть и «Локомотив» сильно от них не отстаёт. Я думаю, большого количества голов тут не будет, прагматичнее они сыграют, от обороны. Максимум оппоненты по голу забьют друг другу, я думаю.

Сейчас первым в таблице идёт «Краснодар». Собственно, ничего удивительного в этом нет, состав у «быков» всё ещё очень сильный, он ещё и пополняется. Я сразу говорил, что краснодарцы имеют очень хороших игроков, не просто так они стали чемпионами в прошлом сезоне, в этом – тоже стоит ждать от них борьбы за верхушку турнира. Команда Мусаева всё ещё остаётся одним из главных претендентов на титул.

Собственно, ЦСКА тоже выступает очень прилично и тоже претендует на победу в РПЛ. Само собой, говорить о чемпионстве ещё очень рано, но ощущения от выступлений команды очень хорошие. Челестини никто не знал до старта сезона, а он сначала Суперкубок выиграл, потом в РПЛ и Кубке начал с командой давать хорошие результаты, вот армейцы уже вторыми идут в таблице, отстают от «Краснодара» на одно очко, правда, опережают сами «Локомотив» по дополнительным параметрам только.

Тут можно отдельно сказать про их последнюю очную встречу. Проходила она в рамках Суперкубка России. Матч получился равным, но ЦСКА выступил лучше. Я тогда говорил, что тот, кто первым забьёт, и выиграет. Так и получилось. Подопечные Челестини открыли счёт, а затем грамотно сдерживали оппонента. Затем в подобные ситуации, когда «Краснодар» не мог реализовать свои моменты, он ещё несколько раз попадал, терпел неудачи. Но сейчас эта проблема ушла, клуб вышел на стабильную серию побед.

Я думаю, что сегодня они сыграют так же, как и в Суперкубке. Футбол будет не богатым на голы с обеих сторон. Но на этот раз «Краснодар» хотя бы один раз всё-таки забьёт. ЦСКА тоже сможет реализовать один из моментов. Но победителя они всё-таки не определят, часто такие топовые вывески в итоге завершаются мировыми.

Мой выбор – «точный счёт 1:1» за 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».